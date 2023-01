Fermeture de l’usine de Plomb : La zone des Niayes pour la décontamination et la réhabilitation des surfaces

Le centre de recherche sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels a organisé ce vendredi, un atelier de partage et de sensibilisation sur les impacts de l’exploitation du Plomb sur la santé et le développement économique de la zone des Niayes. Partager les résultats des actions mises en œuvre, d’examiner les externalités négatives de l’exploitation du plomb sur l’environnement et le développement économique des Niayes en vue de sensibiliser et développer des stratégies de suivi des obligations des parties dans le contexte d’une fermeture de l’unité de collecte et de recyclage des métaux non ferreux à Ndiakhatt. Tel est l’objectif de cette rencontre avec le collectif des producteurs des Niayes : Diander, Keur Mouse, Pout, entre autres … Selon Dr Fatima Diallo, directrice du centre de recherche et d’action sur les droits sociaux et culturels basé à Dakar et qui intervient dans neuf (9) pays d’Afrique de l’Ouest le pratique est nocif, en raison de la vocation agricole de la zone des Niayes de manière générale et surtout de la commune de Pout et environ comme le village de Niakhate où l’entreprise est installée. « En tant organisation très engagée dans le développement et la défense de l’environnement et surtout les couches les plus vulnérables, on est intervenu à travers plusieurs actions stratégiques. Aujourd’hui, tout le monde se réjouit de la décision du ministre de l’agriculture et de l’environnent ordonnant la fermeture de l’Usine. C’est la région pour laquelle, on est là dans cet atelier, avec tous les acteurs qui ont participé à cette combat en leur sensibilisant sur l’exploitation du Plomb l’origine de plusieurs décès…», a soutenu Dr Fatima Diallo. Avec le Centre de Recherche sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels (cradec), ils restent debout pour éviter ces scénarios dans les zones agricoles par la sensibilisation et la prévention et surtout garantir un environnement sain. Aujourd’hui, il fait partie des objectifs majeurs après la fermeture, pour voir comment décontaminer le site et réhabiliter les surfaces.