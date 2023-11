Fermeture de l’UCAD : Le SAES décrète l'arrêt des cours en ligne

Le maintien de la fermeture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar par les autorités a fini d'installer la guerre entre les professeurs du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) et leur ministre de tutelle Moussa Baldé. D'après les informations de la RFM, les professeurs membres du SAES ont donné ce matin un mot d'ordre d'arrêt définitif des cours en ligne qu'ils dispensaient sur ordre des autorités. Ils réclament la reprise des cours en présentiel, en soutien aux étudiants qui souhaitent sauver l'année académique 2022-2023. Pour rappel, depuis les événements sociopolitiques de juin dernier, les campus sociaux et pédagogiques qui ont subi un saccage restent fermés par les autorités administratives. Étudiants et professeurs portent le combat pour la réouverture de l'université, alors que les autorités privilégient la réfection et le renforcement de la sécurité au sein de l'UCAD.