Femme retrouvée morte à Pikine : les dernières confidences de la victime

M. N. M. a été retrouvée morte et allongée nue dans son lit dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 décembre, vers 02 heures du matin, au quartier Nimzath 2 de Pikine. D’après des informations de Seneweb, les conclusions de l’autopsie confirment la thèse du meurtre. Le médecin-légiste ayant conclu, d’après nos sources, que la victime est décédée par asphyxie mécanique consécutive à une strangulation à la suite, manifestement, d'une agression sexuelle. Le présumé meurtrier, F. Soumah, un voisin de la victime est en garde à vue au commissariat de Pikine. Les Échos de ce samedi 6 janvier rapporte que la victime, craignant pour sa vie, s’était plainte de ce dernier auprès du courtier de la maison : « Ces temps-ci, Soumah se montre violent envers moi et me menace. » Son interlocuteur a confirmé ses propos aux enquêteurs, lors de son audition, renseigne le journal. Jalousie morbide Il ressort des premiers éléments de l’enquête que Soumah et la victime entretenaient d’excellentes relations. Le ressortissant étranger confiait même sa fille de 10 ans à sa voisine avant de partir au boulot. Il lui remettait de l’argent en échange du service rendu. Les choses ont commencé à se gâter lorsque Soumah est tombé amoureux de la dame, poursuit la source. Qui souligne qu’il a piqué une crise de jalousie en constatant, alors qu’il la « couvrait de cadeaux », que la dame, dont le mari était parti à l’étranger depuis des années, recevait « très souvent » des hommes pendant la nuit. Une perquisition de la chambre du suspect a permis la découverte de l’arme du crime : un foulard tacheté de sang utilisé pour étrangler à mort la dame.