Femme retrouvée morte à Pikine : du nouveau dans l’enquête

Fin du suspense. N.M.N, l’épouse de l’émigré, a été retrouvée nue et morte dans une chambre à Pikine. Après autopsie, le rapport médical a été transmis aux éléments du commissariat de Pikine. Selon des sources de Seneweb, il a conclu à une mort par asphyxie mécanique consécutive à une strangulation. Pour rappel, des prélèvements ont été aussi effectués pour déterminer s'il agissait d'une agression sexuelle. Les résultats sont tombés. D’après Les Échos, il n’y a pas eu de viol. « Le médecin légiste n’a trouvé aucune trace de sperme dans les parties intimes » de la défunte, détaille le journal. Celui-ci confie que son colocataire, suspect principal dans cette affaire, F. Soumah, nuitamment surpris près du cadavre allongé sur le lit, a été finalement placé sous mandat de dépôt après qu’un foulard taché de sang a été retrouvé dans sa chambre. La source annonce l’ouverture d’une information judiciaire pour approfondir l’enquête avant que le dossier ne soit confié a un juge. L’exploitation du téléphone de la défunte par les éléments de la Division des investigations criminelles (Dic) a confirmé que les deux entretenaient une relation sentimentale après la découverte de plusieurs échanges de messages écrits et audios entre l’épouse de l’émigré et son présumé bourreau. Ce dernier est soupçonné d’avoir effacé ces messages introuvables sur son téléphone.