Fédération nationale des boulangers du Sénégal : Voici le nouveau prix de la baguette de pain

Une hausse de 50 % sur la baguette de pain est annoncée par la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. En conférence de presse ce matin, ces boulangers, par la voix de leur président Amadou Gaye, reviennent sur les raisons qui justifient cette augmentation. « Les boulangers n'ont jamais dit qu'ils vont augmenter unilatéralement le prix du pain. Nous avons simplement dit que nous allions demander la convocation des conseils régionaux, parce que nous sommes dans un régime d’homologation pour fixer le prix du pain. Nous allons solliciter une hausse minimum de 50 F sur le prix du pain. Ça, c'est notre première revendication. Nous voulons que cette hausse soit effective dans les meilleurs délais pour la baguette standard. Nous demandons alors la convocation de cette commission qui va statuer sous la demande des boulangers par rapport à ce que vous avez constaté pour qu'on nous donne 50 F sur le prix du pain », renseigne-t-il. Il poursuit : « On avait promis, quand on fixait le prix, que le pain devait coûter 200 F. On nous a tordu le bras pour aller à 175 F, mais avec la volonté ferme de respecter cette réglementation. Ça signifie que si on va à la commission pour parler de la hausse du prix du pain, on va démarrer à 200 F. Ainsi, nous demandons la hausse des prix. Le contexte économique l’exige. Cette anarchie dans le secteur doit cesser et nous appelons à la responsabilité de l'État du Sénégal. Ainsi, nous recommandons solennellement au président de la République d'atténuer la souffrance des boulangers du Sénégal et veiller à l'application et à l'applicabilité des dispositions du décret qu'il a signé et les arrêtés et en donnant des instructions fermes aux ministères concernés, Intérieur, Commerce, Industrie, Formation », dit Amadou Gaye.