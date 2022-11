Faux médicaments : « Plus de 300 dépôts recensés à Touba… »

En moins d’une semaine, plusieurs kilogrammes de Faux médicaments ont été saisis entre Foundioune et Kaolack. Ils envahissent le pays à cause des dépôts illicites de vente. Rien qu’à Touba, plus de 300 dépôts non conformes ont été recensés par les pharmaciens qui interpellent les autorités. La vente des médicaments par des non-professionnels, demeure une préoccupation à Touba. Les professionnels tirent la sonnette d’alarme. Le représentant des pharmaciens de la région de Diourbel, Dr Mor Diagne, sur les ondes de Sudfm, attire la population sur le danser de ces médicaments « dont plus de 300 dépôts(pharmacies clandestines) recensés dans la ville sainte. » Il ajoute que plus de 50% des populations ne savent pas faire la différence entre les pharmacies et les dépôts.