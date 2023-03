Fausse vidéo sur Sonko et Adji Sarr : la clé USB et les 10 millions de FCFA

L’affaire de la fausse vidéo sur Ousmane Sonko et qui a valu à une « autorité de débourser 10 millions de FCFA pour rentrer en possession de ce sésame, s’éclaire d’un jour nouveau. D’après Libération, Abdou Nguer aurait remis 10 millions de FCFA à Sidy Ahmeth Mbaye en échange d’une vidéo compromettante sur Ousmane Sonko et Adji Sarr. Alors Abdou Nguer une fois devant son ordinateur se serait rendu compte qu’en vérité, cette vidéo compromettante n’en est pas une car la clé USB était vide. Depuis lors,il prétend que Sidy Ahmeth Mbaye n’est plus joignable sur téléphone. Une chose est sûre à ce stade : cette affaire renferme beaucoup de zones d’ombre, notamment sur l’implication des uns et des autres dans cette sordide escroquerie, précise notre source. Qui plus,poursuit-elle,la fameuse autorité,qui a sorti l’argent,n’est pas un ministre ou un responsable connu de Bby mais un homme d’affaires à qui on prête beaucoup d’actions souterraines ces derniers temps. Il s’agit selon notre source, de Doro Guèye subitement devenu le chouchou des chanteurs et griots. Une affaire à suivre d’autant que la section de Recherche de Dakar a ouvert une enquête, rapporte toujours notre source.