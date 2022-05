Fatou Sagna Sow, la candidate du dialogue pour un nouvel équilibre entre la France et les pays du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest

Beaucoup d’initiatives sont à saluer, notamment le sommet Afrique-France de l’automne 2021, pour



Les 05 et 19 juin 2022, les Français de la 9e circonscription sont appelés aux urnes pour choisir le ou la député(e) qui portera leurs préoccupations à l’hémicycle. Ce, dans un contexte où la France, hier portée au pinacle dans le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, est aujourd’hui l’objet de nombreuses critiques. Dans certains pays de l’Afrique de l’ouest, la France perd, en effet, peu à peu, de son influence. Cette atmosphère complexe dans ces territoires, alors que les français y contribuent chaque jour à la vie sociale et économique, montre, à bien des égards, la grandeur des enjeux des élections législatives dans cette 9e circonscription.

En effet, il convient d’accompagner ces français pour tous leurs défis du quotidien, mais également pour leur épanouissement économique et leur réussite sociale. Dans la galaxie des candidatures, celle de Fatou Sagna Sow, la franco-sénégalaise, bien ancrée en Afrique, notamment au Sénégal pour y avoir travaillé dans une des institutions constitutionnelles (Conseil Economique, Social et Environnemental) comme conseillère technique de l’ancienne première ministre Mme Aminata Touré, marque les esprits. Militante de la première heure pour soutenir le programme de la majorité présidentielle, elle connait bien cette circonscription où elle réside depuis des années. La candidature de Fatou, en plus d’être portée par une équipe forte et soudée, a été mûrement réfléchie et vise à répondre aux nombreuses préoccupations relevées au fil des années sur le terrain.

A la présidence de l’Union Africaine, le Sénégal peut jouer un rôle fondamental dans la mise en place d’un nouvel équilibre entre la France et l’Afrique. Dans ce nouveau partenariat, plébiscité par le Président Emmanuel Macron, cette juriste, femme de gauche qui comptabilise désormais 22 ans d’expérience politique de terrain, pourrait jouer un rôle tout à fait déterminant. Sa connaissance technique du continent et son expérience en tant que mère et entrepreneure lui permettront d’accompagner les français du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest dans cette circonscription où il fait bon vivre malgré les nombreux défis qui la caractérise.



amorcer un véritable dialogue entre la France et la jeunesse africaine. Notre histoire commune est

précieuse. Au Sénégal, comme dans d’autres pays de la sous-région ouest-africaine, de jeunes activistes semblent infléchir leurs discours vis-à-vis de la France et s’ouvrent peu à peu à l’idée de ce New Deal.

La candidature de FSS s’inscrit dans ce travail de consolidation et de normalisation des relations entre la France et les pays de la circonscription (Maghreb et Afrique de l’Ouest). Une dynamique qu’elle a déjà eu à impulser au Sénégal avec des idées novatrices telle que la mise en place de pôles discussions et d’échanges sur la santé, l’éducation, la culture, l’entrepreneuriat, le défi industriel ou encore le sport. Élue députée, Fatou aura à cœur de poursuivre ces réflexions pour, sans cesse, améliorer le quotidien des français. Et d’ores et déjà nous félicitons de ce que des jeunes activistes, parmi lesquels M. Pape Moussa Sow, l’un des fondateurs du mouvement « FRAPP-France Dégage », soutiennent sa candidature parce qu’ils croient en son combat pour une relation Afrique-France renouvelée.