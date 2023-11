Fatick : 483 milliards de FCFA investis dans la région entre 2015-2023 (Macky Sall)

La région de Fatick a bénéficié d’un investissement de 483 milliards de francs CFA sur la période 2015-2023 , a indiqué, vendredi, le chef de l’Etat. ‘’Sur la période 2015- 2023, la région de Fatick a bénéficié d’un montant de 483 milliards en termes d’investissements soit 196% du montant retenu lors du Conseil des ministres délocalisé du 22 juin 2015’’, a dit Macky Sall lors des travaux du Conseil présidentiel de développement de la région de Fatick. Le président de la République a souligné que grâce à ces investissements, la région de Fatick a connu »une transformation intense » dans tous les domaines, »bien au-delà des engagements retenus ». »A titre illustratif, la région de Fatick sera bientôt desservie par l’autoroute Mbour- Fatick-Kaolack accentuant la mobilité et les opportunités économiques », a-t-il déclaré. Parmi les réalisations, le président de la République a cité la construction du port de Ndakhonga-Foundiougne, le pont Nelson Mandela de Foundiougne et de nombreuses routes pour désenclaver certaines localités de la région. »Ces investissements ont permis également l’exécution de plusieurs programmes d’électrification dans les zones rurales, de programmes dans le secteur de l’éducation, de la santé et du tourisme », a-t-il ajouté. Le président de la République Macky Sall, accompagnée de son épouse, est arrivé, vendredi, à Fatick, dernière étape de sa tournée économique. Macky Sall a été accueilli vers 17h dans une grande effervescence par les populations. A l’entrée de la ville, il a été salué par le maire Matar Bâ et plusieurs responsables politiques de la région. ‘’Le Sine a réagi comme habitude, le Lion de Sine a rugi’’, a déclaré Macky Sall devant de l’hôtel de ville de Fatick. ‘’Chères populations de Fatick, je suis très heureux de voir votre mobilisation, je viens d’une tournée économique dans les régions de Kédougou, Kaffrine, Kaolack et me voilà aujourd’hui Fatick, ma terre natale, la terre qui m’a vu naître (…)’’, a-t-il ajouté. Selon Macky Sall, ‘’tout a commencé dans la capitale du Sine et tout va s’achever dans sa belle région de Fatick’’. Macky Sall a salué le travail de toutes les autorités administratives, politiques, religieuses. ‘’C’est un notre président, nous l’attendons avec beaucoup de ferveur mais aussi avec beaucoup d’espoirs. Nous sommes pressés de découvrir ce qu’il réserve à la région de Fatick pour les prochaines années’’, a déclaré une habitante de la commune de Fatick. Après les étapes de Kédougou, Kaolack, Kaffrine, le chef de l’Etat va présider un Conseil présidentiel de développement de la région de Fatick. La région de Fatick constitue la dernière étape de sa tournée économique. Macky Sall a été maire de Fatick.