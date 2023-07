Fass Boye toujours sans nouvelle d’une pirogue de 150 migrants depuis le 10 juillet

La disparition depuis une vingtaine de jours, le 10 juillet 2023, d'une pirogue avec 150 migrants clandestins à bord a plongé Fass Boye dans le désarroi. Parmi les passagers, il y avait 50 capitaines pêcheurs. Le département de Tivaouane est dans l’incertitude. Les recherches menées en Espagne et au Maroc n’auraient rien donné. « Les autorités espagnoles ont confirmé n’avoir identifié aucune embarcation répondant au signalement de la pirogue de Fass Boye», nous renseigne un collectif. Il en est de même au Maroc notamment à Dakhla. Les recherches de l’équipage devront se poursuivre par les services compétents du Sénégal et pourraient être renforcées avec l’aide sollicitée des pays limitrophes, la Mauritanie et éventuellement le Cap-Vert.