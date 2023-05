Farba Ngom prévient Sonko: «Ce que l’Etat compte faire après le verdict de ce jeudi»

Responsable à l’Alliance pour la République (Apr) et proche de Macky Sall, président de la République, Farba Ngom a réagi à la poussée de violence notée, ce lundi, à la suite de l’interpellation et l’acheminement à Dakar du leader de Pastef, alors qu’il menait une «caravane de la liberté» lancée, vendredi dernier à Ziguinchor.



«Idrissa Seck, qui a une grande expérience en politique, avait déjà dit ce qu’il fallait faire à Ousmane Sonko à savoir ‘’thiopet yobu’’ (le prendre et l’amener de force) et c’est ce qui a été fait ce dimanche», a notamment déclaré le maire des Agnams, avec ironie, au cours d’un point de presse, lundi soir.



Allant plus loin, le chargé de l’organisation et de la mobilisation de l’Apr a mis en garde le maire de Ziguinchor. «Le verdict est prévu pour ce jeudi 1er juin, mais nous sommes prêts, on ne va pas dire ce qu’on compte faire, on ne dévoilera pas notre stratégie en public. Mais sachez que l’Etat est prêt», a martelé M. Ngom, remerciant, dans la foulée, les forces de défense et de sécurité qui, selon lui, n’ont cessé de défendre les valeurs de la République. «Maintenant à nous, les politiques, nous qui aimons Macky Sall, de faire bloc autour de notre leader. Parce qu’on ne peut pas accepter qu’une seule personne veuille bloquer le pays», a-t-il, en outre, lancé.



De l’avis de Farba Ngom, «les Sénégalais sont fatigués à cause d’Ousmane Sonko. On travaille un jour, le jour suivant, tout est à l’arrêt et les dégâts collatéraux sont immenses. Tout est bloqué à cause de lui».



Réagissant aux cas d’incendie notés dans les domiciles des autorités, cibles des manifestants, le maire des Agnams a appelé les militants «à répondre au coup par coup», jurant que «les choses sérieuses vont commencer».