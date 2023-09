Fadilou Keita face au juge ce vendredi

Fadilou Keïta, coordonnateur du Nemmekou Tour de Ousmane Sonko fera face au juge du 2e cabinet ce vendredi 15 septembre. Libération qui donne la nouvelle n’a pas dévoilé le motif de sa convocation Fadilou Keita a été arrêté au mois de décembre dernier sur ordre du procureur. Le fils de l’ancienne présidente de l’Office national de lutte contre la corruption (Ofnac), Nafy Ngom Keita est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles conformément aux articles 80 et 255″ . On lui reproche d’avoir accusé sans preuve à travers une publication sur sa page Facebook, l’Etat du Sénégal. Ce, dans la disparition du gendarme Didier Badji et son ami, Sergent Fulbert Sambou dont le corps sans vie a été repêché près des falaises du Cap manuel.