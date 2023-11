Factures impayées : les pharmaciens privés ferment leurs portes aux agents de l’État

Le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal (SPPS) demande à ses membres de suspendre, à partir de ce lundi 6 novembre, les prestations au bénéfice de la Mutuelle de santé des agents de l’État (MSAE). Dans les colonnes de L’AS, son secrétaire général, Dr Assane Diop, révèle que ladite mutuelle a accumulé chez ses membres des retards de paiements de dix mois et davantage. En plus, souligne-t-il sans donner de précisions sur ce second point, le mode de règlement des factures ne correspondrait pas aux termes pertinents de la convention qui lie les parties. Dr Diop rapporte que pour arrondir les angles, son syndicat a sollicité une audience auprès du président de la Mutuelle. En vain. «Le problème, renseigne le responsable de la communication de la MSAE, M. Camara, toujours dans L’AS, c’est que la mutuelle a signé avec des pharmaciens individuellement, pas avec le syndicat. Donc, nous n’avons rien à dire au syndicat.» Ce refus a été notifié au demandeur il y a une semaine. «Par courrier en date du 30 octobre 2023, le président de la Mutuelle de santé des agents de l’État nous informe de la décision du bureau exécutif de ne pouvoir donner une suite favorable à notre demande de rencontre», regrette le secrétaire général du SPPS.