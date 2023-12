Fac lettres : Il ne s’agit pas d’une reprise en présentiel

Un communiqué a été publié hier faisant état d’une reprise officielle des cours en présentiel à la faculté des lettres. Mais en réalité, il ne s’agit pas d’une reprise en présentiel à proprement parler. Il s’agit plutôt d’une parenthèse pour une séance de remédiation en dehors de l’Ucad. D’ailleurs, un autre communiqué de la Flsh a été publié ce jeudi pour préciser les contours de cette reprise. « En accord avec le rectorat, nous vous informons que des séances de remédiation du second semestre se dérouleront en présentiel du 03 au 31 janvier 2024 dans les sites externes ci-après : Cices, Lycée Maurice Delafosse, Institut islamique de Dakar ». Ces cours en question font partie du second semestre de l’année 2022-2023. Ils viennent en appui aux enseignements à distance et à la mise en ligne de ressources pédagogiques.