FETE DES ENFANTS A KAOLACK : 15000 cadeaux et 5000 goûters distribués par Serigne Mboup

15000 cadeaux e gouters ont été distribués par le maire de la commune de Kaolack Serigne Mboup à l'occasion de la fête des enfants au Coeur de ville de Kaolack. Hier, l'esplanade du Coeur de ville a été rempli, par les mômes accompagnés de leurs parents. A 18 h déjá , toutes les couches étaient représentées. Le maire de la commune de Kaolack Serigne Mboup appelle les enfants à redoubler d'efforts pour décrocher de bonnes notes en classe mais aussi à respecter leurs parents. ''Je vous incite à mieux travailler dans vos classes, que la fête soit belle'', dit le maire Serigne Mboup. Par ailleurs, il a sensibilisé la population à faire de Kaolack la ville la plus propre du Sénégal et à participer au reboisement. '' J'invite à la population à adhérer au projet de rendre Kaolack propre et une ville verte'', ajoute-t-il. Cela pourra participer à faire de Kaolack une ville émergente.L'adjointe au maire chargée de l'Education Sarata Sonko appelle les emfants à mieux se concentrer sur leurs études. La fête a été riche en harmonie.