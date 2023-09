F24: Le préfet interdit la manifestation prévue ce vendredi

Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a interdit la manifestation du F24 prévue ce vendredi 8 septembre. Les motifs évoqués sont : "Risques de troubles à l'ordre public, entrave à la libre circulation des personnes et des biens". Le F24 comptait organiser un rassemblement à la place de la Nation, de 15 h à 19 h, pour réclamer, entre autres, la "libération des détenus politiques" et l'organisation d'élections transparentes et inclusives. A ce propos, un point de presse se tiendra ce vendredi à 10 h.