Expulsion de Juan Branco: L'avocat acheminé à l'Aéroport de Diass

en sait un peu plus sur l'affaire Juan Branco ! Selon nos sources, le ministre de l'intérieur a sorti un arrêté de sortie du territoire national de Juan Paulo Lopez Branco, pour violation de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour des étrangers au Sénégal.



Juan Branco a annoncé la fin de sa grève



La mesure prise par l'Etat a été notifiée à Me Branco dans les locaux de la Brigade des Affaires Générales de la DIC, au tribunal de Dakar. Ainsi Juan Branco est revenu à de meilleurs sentiments en acceptant de coopérer. Il a signé l'arrêté du ministre de l'intérieur Antoine Diome avant de recevoir une copie selon des sources .



L'avocat a d'ailleurs confié qu'il va mettre fin à sa grève de la faim et changer d'habillement dès son arrivée à l'Aéroport.



Conduit à l'Aéroport, Juan Branco va quitter le territoire national à 00h



Juan Branco est actuellement acheminé à l'Aéroport International Blaise Diagne de Diass, sous bonne escorte. Il sera embarqué à bord du Vol HC 403 de la Compagnie Air Sénégal à destination de Paris, dont le départ est prévu le 08/07/2023 à 00 heure 20 minutes renseigne notre interlocuteur.