Explosion de gaz de Derklé : dans le secret des premières auditions

L’enquête sur l’explosion d’une bonbonne de gaz avance à grands pas. Chargé d’apporter la lumière sur cet accident survenu vendredi 15 septembre à Derklé et ayant causé sept morts, les éléments du commissariat de Dieuppeul déroulent les auditions des personnes susceptibles de faire avancer leurs investigations. C’est ainsi que les deux boutiquiers du quartier de Derklé qui vendaient des bouteilles de gaz TotalEnergies, pointées du doigt, et leur fournisseur, établi à Sacré Cœur, ont été entendus. D’après L’Observateur, qui donne ces informations, ce dernier a dégagé sa responsabilité dans l’accident. Pour être fixés, rapporte le journal, les enquêteurs ont adressé une réquisition à Petrosen (Société des pétroles du Sénégal) en vue d’une expertise des bouteilles qui ont explosé ainsi que de leurs becs à gaz. Ces pièces centrales de l’enquête ont été mises à la disposition des experts ciblés. «Les rapports d’expertise seront communiqués très prochainement», avance L’Observateur. L’enquête s’oriente, d’après le quotidien d'information, vers une défaillance des bouteilles de TotalEnergies. Des sources du journal annoncent que des convocations seront adressées ce mercredi, pour audition, à des responsables du fournisseur d’énergie français. Depuis lundi, TotalEnergies procède au rappel «volontaire», «par précaution», de ses bouteilles de gaz de 6 kg et de 9 kg de couleur orange marquées «lot 26». L’Observateur rappelle que les familles des victimes se sont constituées partie civile. Elles ont commis des avocats.