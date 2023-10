Explosion de gaz à Grand Mbao : les premiers éléments de l’enquête

On y voit un peu plus clair sur les circonstances de l‘explosion d’une bonbonne de gaz dans une boutique à Grand Mbao. Après Derklé où une explosion de gaz a décimé une famille (7 morts), un drame similaire a été évité de justesse à Grand Mbao précisément à la cité Sidak. Selon les premiers éléments de l’enquête dévoilés par Libération, l’explosion a eu lieu dans la boutique de T. S. Barry, un ressortissant guinéen. Ce dernier, qui était parti en ville pour acheter de la marchandise avait laissé, dans la boutique, son épouse et son fils. Ces derniers ont reçu un client qui voulait du café chaud. Mais après avoir allumé la bouteille de gaz, le fils Barry a tenté de l’éteindre après avoir constaté une fuite sur la bouteille de gaz, Pris de panique, lui et sa maman sont sortis de la boutique. C’est à ce moment que la bonbonne de gaz a explosé, détruisant une partie de la boutique. Pour le moment, l’état de la boutique ne permet pas de déterminer l’ampleur des dégâts.