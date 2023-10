Explosion de gaz à Derklé : un bachelier décède et porte le bilan à 8 morts

Le bilan après l’explosion d’une bonbonne de gaz à Derklé plus précisément à la cité Crédit foncier en est actuellement à huit morts. Le nombre de victimes de l’explosion d’une bonbonne de gaz qui a frappé la famille Diouf à Derklé s’est aggravé. Initialement de deux, le bilan macabre a grimpé à huit décès, rapporte L’Observateur. Après le décès de Sagar Diouf et de son fils Diankou Diagne, de deux autres membres de la famille, Serigne Saliou Diouf, Babacar Diouf, Khadim Diagne et de deux aide-ménagères qui ont succombé à leurs blessures, Babacar Diouf, qui a été brûlé, n’a pas survécu à ses brûlures. Le défunt qui est le fils de Ibrahima Diouf âgé de 50 ans, a décroché son Bac cette année. Il devait s’inscrire à l’université. Pour rappel, la bonbonne de gaz a explosé au moment où la dame Sagar Diouf préparait le repas. Très vite, les flammes se sont propagées touchant Sagar Diouf. La piste du téléphone portable comme cause du drame a été écartée par la police qui avait servi une réquisition à la Sonatel, laquelle va conclure que la dame en question n’avait émis ni reçu d’appel au moment du drame.