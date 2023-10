Explosion de gaz à Derklé : L’autre découverte des services de commerce

Nouvelles révélations scandaleuses dans l’affaire de l’explosion de gaz à Derklé qui a décimé la famille Diouf avec un bilan de huit morts. Des blessés sont toujours en soins intensifs. Le 2 octobre dernier, TotalEnergies annonçait le « rappel préventif » des bouteilles de bonbonne de gaz butane orange de 6 et 9 kilos estampillées lot 28. Un rappel volontaire d’après TotalEnergies qui n’a mentionné nulle part le drame survenu à Derklé, ni présenté ses condoléances, se désole Libération dans sa parution du jour. Or, selon le journal, l’enquête de la police a formellement attesté que la bouteille à l’origine du drame fait partie du fameux lot 28. Pire encore, le 25 septembre dernier alors que TotalEnergies n’avait pas procédé au « rappel préventif« , une autre bonbonne de gaz a failli encore exploser à Derklé, une zone sous couverture de TotalEnergies. Dans cette affaire impliquant une bouteille du lot, une autre défaillance est ressortie de l’enquête ouverte par les services de Commerce. A Baldé, le boutiquier qui a vendu la bouteille de gaz en cause à C. N. Tall, a affirmé que la bouteille lui a été livrée le 20 septembre par Total, donc bien après le drame. « Le distributeur ne nous délivrait pas de factures », a-t-il confessé. Au-delà, au moins trois autres cas similaires sont intervenus à Grand Mbao et Golf.