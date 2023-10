Explosion d'une bonbonne de gaz à Derklé : Me Massokhna Kane déplore la réaction tardive de Total

L'histoire de l'explosion d'une bonbonne de gaz à Derklé qui a emporté 07 membres d'une même famille est loin de connaître son épilogue. Après la plainte annoncée par Barthélémy Dias contre la société TotalEnergies et la subite réaction de ladite Société, c'est au tour de Me Massokhna Kane de s’emparer de l’affaire. Le président de SOS Consommateurs assimile la réaction de TotalEnergies à de la "poudre aux yeux"et parle de "médecin après la mort", au micro de nos confrères de la RFM.Me Massokhna Kane se dit prêt “à soutenir” le maire de Dakar suite à sa plainte annoncée contre l'entreprise. Par ailleurs, Me Massokhna Kane n'a pas manqué de dénoncer le silence du ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, dans cette affaire.