Explosion à Derklé : Nouvelles révélations sur une tragédie, le bilan monte à 6 morts

Les enquêteurs sont sur une piste pour déterminer la cause de l’explosion du gaz butane qui s’est produite vendredi dernier à Dieuppeul Derklé et dont le bilan s’est alourdi à six décès. Qu’est-ce qui est à l’origine de l’explosion de la bonbonne de gaz qui a décimé toute la famille Diouf à Derklé ? D’après l’enquête dévoilée par SourceA, le téléphone portable allumé serait la cause du drame. Le jour des faits, Sagar Diouf, 52 ans, utilisait son téléphone à proximité de la bonbonne d gaz butane pour préparer le repas du soir. Ce qui aurait provoqué l’explosion de la bonbonne. Le téléphone portable est la seule piste des enquêteurs, même si celle-ci n’est pas encore confirmée. Quand il y a eu explosion, de la matière plastique et du mobilier de maison ont été gagnés par les flammes. Alors que Sagar Diouf est en proie aux flammes, son fils Niankou Diagne, en tenue de sport, qui ne pouvait assister à la scène douloureuse, a pris son courage à deux mains, pour sauver sa maman au milieu des flammes. Ils perdront tous les deux la vie? Le bilan de la tragédie s’est alourdi à six morts avec le nouveau décès de la bonne Aissatou Tine qui a finalement succombé à ses brûlures. Les autres victimes sont : Serigne Saliou Diouf âgé de 14 ans, Khadim Diagne, Ibrahima Diagne, âgé de plus de 50 ans. Les autopsies effectuées concluent à un « décès secondaire aux complications hémodynamiques des suites de brûlures thermiques grave de second degré profond, intéressant 90% de la surface corporelle. »