Exploitation du projet gazier Gta: TAS tacle sévèrement Macky Sall et le « néo-opposant » Boun Abdallah Dione

Quelques jours après avoir fait éliminer Karim Wade de la course à la présidentielle du 25 février prochain (le Conseil constitutionnel a accédé à sa requête), Thierno Alassane Sall est revenu à la charge. Cette fois-ci, le député et leader de la république des valeurs s’est attaqué à la gestion du projet Grand Tortue Ahmeyim, un partenariat gazier crucial pour le Sénégal et la Mauritanie qui, selon lui, fait face à un nouveau report significatif du début de l'exploitation et une augmentation alarmante des coûts. « Cette situation est un coup dur pour nos espérances économiques, car les retombées financières pour chaque pays vont encore être drastiquement revues à la baisse. In fine, pas grand-chose à en espérer. Les gouvernements des deux pays sont si dépités qu'ils annoncent un audit financier du projet », a regretté M. Sall, dans un communiqué. Il ajoute : « En tant que ministre de l'Énergie, j'avais anticipé ces défis et milité activement pour une gestion rigoureuse et maîtrisée. Dès 2015, j'ai plaidé pour l'intégration d'un cabinet d'ingénierie de premier plan, du stade initial du projet au début de l'exploitation, afin d’examiner les modèles de Bp & Kosmos. En vain ». Le candidat à la présidentielle de rappeler, en outre, que «le président de la République, géologue de son état, et son Premier ministre de l'époque Boun Abdallah Dionne, éphémère ministre de l'Énergie après ma démission (devenu aujourd'hui néo-opposant), avaient approuvé, dans la précipitation, l'accord entre les deux pays. Ils avaient aussi validé les modèles de production contestés par des experts, précisément pour les coûts qu'ils allaient engendrer ». Thierno Alassane Sall a juré que tout au long de sa carrière, de cadre à l’Asecna, à son engagement actuel dans l’opposition, « (son) objectif a toujours été de défendre les intérêts du Sénégal avec intégrité et responsabilité. Je m’engagerai toujours pour faire avancer le Sénégal vers une gouvernance axée sur la transparence et l'efficacité pour le développement et l’essor de notre nation ».