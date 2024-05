Exploitation des ressources gazières: Petrosen annonce la bonne nouvelle

L’Unité flottante de production et de stockage de gaz (Fpso) est arrivée, le samedi 11 mai, sur le champ Gta (Grande Tortue Ahmeyim) à la frontière sénégalo-mauritanienne. L’annonce est faite par Petrosen Holding, qui souligne que la Tpso a accosté après six jours de voyage depuis les iles Canaries de Las Palmas (Tenerife). À travers un communiqué de presse, elle rappelle que le Fpso fait partie des éléments essentiels pour la production du gaz du projet Gta, étant une pièce déterminante dans sa mise en œuvre. « Débuté en 2019 en Chine, le Fpso de Gta, dont la construction a été impactée par la Covid-19, a quitté les chantiers de Cosco en janvier 2023 pour des travaux supplémentaires dans les chantiers de Sembcorp, à Singapour. Après un stop programmé à l’ile Maurice, il a fait une escale technique au Yard d’Hidramar de Tenerife, pour complétion d’un certain nombre de travaux, pour plus de sécurité dans la production », souligne-t-on. Le communiqué relève qu’« achevé actuellement à 92,5 %, le reste des activités sera complété dans les eaux sénégalo-mauritaniennes où le Fpso sera mis en service en vue de la production du gaz ». À en croire Petrosen, cette mise en service est une étape importante durant laquelle il y aura, d’abord, l’interconnexion avec les différents équipements sous-marins avant le démarrage de cette usine flottante. Pour rappel, le Fpso sert à faire un premier traitement du gaz pour séparer ce dernier d’autres éléments qui l’accompagnent durant la production, notamment l’eau et le condensat. Lors de ce prétraitement, le gaz traverse différents modules de stabilisation et de conditionnement qui permettent d’avoir un produit qui répond aux normes et spécifications d’export vers le hub-terminal