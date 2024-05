Exécution des rapports de l'IGE: Birahim Seck presse Diomaye Faye

Le coordonnateur du Forum civil attend une suite des rapports de l'Inspection générale d'État (IGE). Dans un tweet, ce jeudi 23 mai, il invite le Chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye à ne pas les mettre sous le coude. «Monsieur le Président de la République, les rapports de l'Inspection Générale d'État ne devraient plus être sous le coude. Depuis votre adresse du 3 avril, nous n'avons senti aucune exécution de leur part», a posté Birahim Seck. Suite aux injonctions du Président Faye, dès sa prise de fonction, l'Office national de Lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) et la Cour des comptes ont rendu publics de nouveaux rapports. Mais l'IGE, organe rattaché à la Présidence de la République, avait déjà mis sur la table de Chef de l'État des rapports concernant notamment la gestion de certaines institutions.