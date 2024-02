Ex-Pastef : Ibrahima Guéye et Bentaleb Sow libérés

La vague de libération se poursuit. Ce mercredi, plusieurs détenus ont été élargis de prison, dont les Patriotes Bentaleb Sow et Ibrahima Guéye "Nay lerr". Ibrahima Gueye "Nay ler" a été arrêté il y a plusieurs mois après ses sorties dans la presse attaquant le président de la République et sermonnant la police et la gendarmerie. Bentaleb Sow, membre de la cellule de communication du parti dissous Pastef, a pour sa part été arrêté en rapport avec le séjour illégal de l’avocat franco-espagnol Juan Branco au Sénégal. Ils viennent tous les deux de recouvrir la liberté.