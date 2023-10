Éventuelle hausse du prix du pain : L'ASCOSEN invite l'État à rétablir la subvention sur l'électricité

C'est une mesure qui pourrait être un nouveau coup dur pour les consommateurs qui risquent de voir leur pouvoir d'achat fragilisé davantage. Le pain est l'une des denrées les plus consommées au Sénégal. La hausse de son prix d'achat entraînera inexorablement une flambée généralisée des prix. Mais on n'y est pas encore, selon le vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal qui indique qu'il ne peut pas y avoir d'augmentation unilatérale de la part des boulangers. " Ce qui peut se faire, c'est de convoquer et de regarder toutes les variations possibles, mais nous fustigeons toute attitude qui peut entraîner une grève ou une augmentation du prix du pain. Ce n'est pas possible d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas le faire," déclare Momath Cissé. Pour l'association consumériste, la hausse du tarif d'électricité ne suffit pas pour décréter le renchérissement de la baguette de pain. "La structure du prix du pain est déterminée par rapport à toutes les composantes, pour pouvoir estimer une variation possible à la hausse ou à la baisse. On ne peut pas se servir d' une variation de l'électricité pour augmenter le prix du pain. Par ailleurs, nous invitons l'État à rétablir les 100 milliards de francs CFA de subventions sur l'électricité, pour freiner la hausse du tarif de l'électricité", suggère-t-il sur les antennes d'iRadio. Dans la foulée, Momath Cissé et son association proposent une réunion entre les ministères du Commerce et de l'Énergie, et la fédération des boulangers pour trouver une solution à l'augmentation de l'électricité à l'origine du débat. D'ailleurs, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal fera face à la presse demain 17 octobre sur cette question.