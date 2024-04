Événements tragiques de 2021 à 2024: Alioune Tine propose l'érection d'un mémorial

Le président Bassirou Diomaye Faye prête serment ce 02 avril. Dans son allocution, il abordera certainement les évènements tragiques vécus par le pays de 2021 à 2024. Des manifestations durant lesquelles, plusieurs morts ont été décomptés. En attendant, pour que ces drames restent dans les mémoires, le fondateur du Think Thank Africajom Center, Alioune Tine, propose l'érection d'un mémorial. " Il faut ériger un mémorial dédié à tous les morts de ce combat pour la démocratie", a-t-il recommandé à travers un post sur X. Cela servira à "ne pas oublier et effacer de nos mémoires ce qui s’est passé entre 2021 et 2024, pour que nous puissions de nouveau remonter la pente et restaurer la democratie", explique le défenseur des droits de l'homme. Alioune Tine juge nécessaire de "marquer cette séquence historique sombre, au cours de laquelle des vies ont été sacrifiées pour que notre société et notre democratie tiennent encore". Selon lui, "l'oubli sera une pente pour recommencer". "C’est la première et la plus importante des phases de la Réparation des victimes, c’est une réparation politique et symbolique. La marque qu’on ne doit plus oublier ni revenir en arrière sur des transgressions qui menacent la vie, l’Etat, la Nation, la cohésion nationale, les libertés fondamentales, les droits humains, la démocratie, l ‘état de droit", a-t-il poursuivi. Par ailleurs, Alioune Tine a évoqué, toujours dans le sens de la réparation pour les victimes, la mise en place d'une "Commission Paix, Vérité, justice, Réconciliation, Pardon et Réparation". Pour lui, "cette tâche est attendue comme un signe distinctif de rupture avec le passé et avec le système".