Événements de 2021-2024: Hélène Tine demande la transparence sur l’utilisation des 5 milliards d’indemnisation


Invitée de l’émission "En Vérité" sur Radio Sénégal, Hélène Tine, présidente du Mouvement pour un Sénégal d’éthique et de travail, a réclamé davantage de clarté et de rigueur dans le dossier de l’indemnisation des victimes des événements survenus entre 2021 et 2024. Elle a appelé les institutions compétentes à s’autosaisir, afin d’éclairer l’opinion publique sur l’utilisation de l’enveloppe de cinq milliards de francs Cfa annoncée par les autorités.

Pour Hélène Tine, l’allocation de cette somme, en l’absence de toute décision de justice préalable, pose un sérieux problème de méthode et de légalité. Elle juge « incompréhensible » le processus de recensement et d’identification des victimes, estimant que celui-ci manque de transparence et de fondement judiciaire. Se déclarant elle-même victime, son véhicule ayant été endommagé lors des événements à l’université, elle rappelle que les préjudices subis concernent des profils variés : propriétaires de stations-service incendiées, commerçants victimes de pillages, particuliers ayant subi des pertes matérielles importantes.


Face à cette situation, la présidente du Mouvement pour un Sénégal d’éthique et de travail estime que la justice doit aller « jusqu’au bout », afin d’établir les responsabilités et de faire toute la lumière sur les faits, mais également, sur les mécanismes d’indemnisation mis en place. Elle appelle notamment l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), le procureur de la République, ainsi que les institutions relevant du ministère de la Justice, à s’autosaisir du dossier. Selon elle, ni les anciennes autorités ni les nouvelles ne doivent disposer d’un pouvoir discrétionnaire dans la conduite des poursuites ou dans l’utilisation des fonds publics.

Abordant la question plus large de la reddition des comptes, Hélène Tine rappelle qu’il s’agit d’un engagement majeur des nouvelles autorités. Elle soutient que toute personne ayant exercé des responsabilités publiques, doit rendre compte de sa gestion. Elle a également évoqué la promesse de lever la loi d’amnistie, afin de permettre à la justice d’établir la vérité et de rendre justice à l’ensemble des victimes.

Pour Hélène Tine, seule une démarche fondée sur la transparence, l’intervention des institutions indépendantes et le strict respect des procédures judiciaires, permettra de restaurer la confiance des citoyens et d’assurer une réparation juste et équitable aux victimes des événements de 2021 à 2024.


