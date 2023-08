Évasion spectaculaire à la Maison d’arrêt et de correction de Tambacounda

Un échec sécuritaire surprenant a eu lieu à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Tambacounda, malgré le niveau de sécurité renforcé. Un détenu a réussi à s'échapper, laissant les autorités dans l'embarras. Selon les informations de Rfm, le fugitif est un orpailleur accusé de meurtre dont l'affaire est toujours en cours d'instruction sur la table du magistrat instructeur du tribunal de Grande instance de Tambacounda.Dans une manœuvre audacieuse, l'homme a été extrait de sa cellule pour accompagner certains de ses camarades dans les champs de la prison, situés à la sortie de la ville. Profitant de cette occasion, il a trompé la vigilance des gardes pénitentiaires et a pris la fuite.Actuellement, une chasse à l'homme a été lancée par les gardes pénitentiaires pour retrouver le détenu en fuite. Les détails de l'évasion sont encore flous et l'enquête est en cours pour déterminer comment une telle évasion a pu se produire malgré les mesures de sécurité en place.