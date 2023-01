Évasion de Pape Mamadou Seck : rebondissement dans l’affaire

Pape Mamadou Seck et les gardes pénitentiaires arrêtés dans le cadre de l’enquête sur son évasion du Pavillon spécial de Le Dantec, en juillet dernier, ont fait face hier au juge du deuxième cabinet. Ils ont été tous inculpés. Le premier pour évasion avec bris de prison et les seconds pour évasion par négligence et complicité. Mais si les gardes pénitentiaires ont bénéficié d’une liberté provisoire, Pape Mamadou Seck a été placé sous mandat de dépôt, selon son avocat, Me Khoureychi Ba, qui a donné ces informations sur Facebook. Il s’agit donc du deuxième mandat de dépôt pour le militant de Pastef après celui qui est en cours dans le cadre de l’affaire «Forces spéciales». Pape Mamadou Seck s’était évadé du Pavillon spécial en juillet dernier. Il a été rattrapé à Mbacké après quinze jours de cavale.