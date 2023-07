Europe, Amérique : Des diplomates sénégalais menacés d’expulsion

Des diplomates sénégalais, basés en Europe et en Amérique, seraient menacés d »expulsion après été mis en demeure par leurs bailleurs. Des diplomates sénégalais installés en Europe et en Amérique sont dans le dur. La plupart d’entre eux sont en détresse, car menacés d’expulsion de leurs logements respectifs pour des arriérés de loyers, rapporte Le Quotidien. Les diplomates expatriés ont reçu dans la majorité des mises en demeure de leurs bailleurs à cause d’un défaut de paiement de logement et de crédit bancaire. Ces diplomates ne reçoivent pas leurs indemnités comme il se doit à temps. Une situation déshonorante surtout que les promoteurs immobiliers dans certaines villes se passent le mot pour ne plus donner de logement aux Sénégalais. Certains diplomates, dans certaines villes, étaient à leurs dernières mises en demeure avant expulsion. Joint par le journal, le Ministère des Affaires étrangères révèle, qu’à la date d’aujourd’hui, il ne doit aucune indemnité de logement à un poste diplomatique ou consulaire. Les crédits du 1er semestre (janvier à juin) ont été intégralement délégués. Etant au 20 juillet, on ne peut pas parler de mise en demeure ou retard de paiement. Le Département des Affaires étrangères est à jour en termes d’II, et pour ce qui concerne le second semestre, le nécessaire est fait dans le système, et incessamment ils percevront leurs dus.