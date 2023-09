Etats-Unis : la Première dame, Jill Biden, testée positive au Covid-19

Déjà contaminée il y a un an, Jill Biden vient d'être à nouveau testée positive au Covid-19. La Première dame des Etats-Unis ne présente pour l'heure que de légers symptômes selon la Maison Blanche et son mari, Joe Biden, est négatif. Le président des Etats-Unis a été testé dès lundi soir et sera soumis à d'autres dépistages réguliers par précaution. Joe Biden, 80 ans, fera l'objet d'une surveillance accrue ces prochains jours, afin de guetter l'éventuelle apparition de symptômes.