États-Unis : gros rebondissement dans l’affaire de l’incendie criminel qui a tué cinq membres d’une famille sénégalaise

Un pas décisif a été accompli dans l’enquête sur l’incendie criminel qui avait coûté la vie à cinq membres de la famille Diol, des Sénégalais établis à Denver, aux États-Unis. Les victimes sont Djibril et Adja Diol, leur fille de deux ans, ainsi que Hassan Diol et son fils de 6 mois. Le drame est survenu le 5 août 2020. La justice américaine avait ouvert une enquête qui a conduit à l’arrestation des trois adolescents, Gavin Seymour, Kevin Bui et Dillon Siebert. Les deux premiers suspects étaient âgés de 16 ans à l’époque des faits et le troisième avait 14 ans. D’après Les Échos, Seymour (19 ans aujourd’hui), présenté comme le meneur du groupe, a plaidé coupable vendredi dernier. Selon l’accord passé avec la justice américaine, repris par le journal, il a reconnu son rôle dans l’incendie criminel. «Il risque entre 16 et 40 ans de prison lorsqu’il sera condamné le 15 mars. L’accord de plaidoyer prévoit le rejet de 60 autres accusations», rapporte le Denver Post, cité par Les Échos. Le quotidien d’information sénégalais rappelle que Seymour, Bui et Siebert avait mis le feu au domicile des Diol, « apparemment pour se venger du vol d’un IPhone identifié par erreur au niveau de la maison» des victimes.