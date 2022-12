Etat de santé dégradant: Pape Alé Niang suspend ses visites!

Après plusieurs jours de diète l’Etat de santé du journaliste s’empire. Depuis sa cellule, Pape Alé Niang a décidé de suspendre ses visites à cause d »une santé fragile dont alerté son épouse il y a deux deux jours. Ci dessous l’intégralité de son texte. « Chers amis et parents, Depuis mon incarcération arbitraire et injuste à la prison de Sébikotane, malgré la distance, vous êtes si nombreux à venir me voir pour me témoigner votre soutien. Pour ce jeudi 08 décembre jour de visite, vu mon état de santé qui se dégrade de jour en jour, je suis au regret de vous dire que je ne pourrais recevoir personne. Je vous présente mes sincères excuses et sollicite votre compréhension. Pape Alé Niang depuis sa cellule chambre 5A ».