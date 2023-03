État de santé : Ousmane Sonko liste ses maux et évoque une tentative d’assassinat

Ousmane Sonko a connu une journée mouvementée. Ce jeudi, il a subi des tirs de gaz lacrymogènes et a été extrait manu militari de son véhicule pour être conduit au Palais de Justice de Dakar. Sur place, il a reçu quelques soins de son médecin personnel, avant que le procès ne soit renvoyé. Toutefois, le chef de file de PASTEF semble porter les séquelles de cet incident, si on l’en croit : “Depuis que les FDS (forces de sécurité) m’ont déposé chez moi, je suis sujet à de terribles vertiges, je souffre de douleurs au bas ventre et j'éprouve des difficultés respiratoires. Nous avons appelé la SUMA ASSISTANCE, mais depuis plus d’une heure, la police a bloqué leur ambulance au rond-point et leur refuse l’accès à mon domicile”. “Macky Sall se livre ouvertement à une énième tentative d’assassinat sur ma personne”, a-t-il accusé.