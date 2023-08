Essais techniques : Le Gouverneur de Dakar invite à un engagement citoyen pour s’approprier le Brt

C'est le top démarrage, à partir de ce mardi 22 août, des essais et formations sur le corridor du BRT. Au rond point JVC, le Gouverneur de Dakar invite à un engagement citoyen pour s'approprier l'outil infrastructurel. Pour apporter une solution durable à la problématique de la mobilité urbaine, le Président Macky Sall a initié une expérience pilote de système de bus rapides sur voies réservées (BRT Dakar Guédiawaye). Et, en perspective de sa mise en service prochaine, des tests techniques (statiques, dynamiques, de performance et d’endurance) ont démarré ce mardi. Ouvrage de dernière génération, ce cadeau du président de la République au Sénégal, selon le Gouverneur de la région de Dakar, qui a présidé la cérémonie, est à s’approprier par la population, vu utilité sans commune mesure. L’autorité de Dakar a également renseigné que les travaux de désencombrements commencent pour Dakar ce mardi nuit, et la semaine prochaine, pour Guédiawaye. Il est prévu sur les 18,3 km du corridor BRT : 40 km de réseau d’assainissement neuf, plus de 1400 lampadaires, 6 km de pistes cyclables, 23 stations autonomes en énergie solaire, 3 pôles d’échanges multimodaux, un Centre de contrôle et de maintenance des Bus sur une superficie de 6 Ha à Gadaye, un Centre de Gestion intelligente de la mobilité urbaine à Grand-Médine, un système de Signalisation Lumineuse pour la régulation du trafic automobile.