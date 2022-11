Espace Schengen : Vers des restrictions de visa pour le Sénégal et la Gambie

L’Union européenne (UE) prévoit de durcir les conditions d’obtention du visa. Ces restrictions vont concerner le Sénégal et la Gambie. « La commission de l’UE a adopté des propositions visant à introduire des mesures de visa pour les détenteurs de passeports du Sénégal et de la Gambie comme levier pour pousser ces deux pays à coopérer davantage sur la réadmission de leurs ressortissants qui séjournent actuellement illégalement dans l’un des pays de l’UE », a appris Vox populi du site Shengenvisainfo.com. D'après la source, le pays qui ne coopère pas pour reprendre ses citoyens en séjour irrégulier sera soumis à des demandes plus strictes dont la suspension de la délivrance de visa à entrées multiples, ainsi que l’exonération facultative des frais de visa pour les titulaires de passeport diplomatique ou de service. La décision a été prise le 9 novembre dernier.