Escroquerie : Kounkandé condamné à 6 mois de prison ferme

La sentence est tombée. Les féticheurs, « Kounkandé et Sant Yalla » sont condamnés à 6 mois de prison ferme. L’affaire Amadou Diouldé Diallo alias « Kounkandé » et Ibrahima Niass alias « Sant Yallah » a été appelée à la barre du tribunal de grande instance de Thiès, ce mercredi. le tribunal de Grande instance de Thiès a reconnu ces deux prévenus coupables d’escroquerie et de charlatanisme, lors de son délibéré rendu ce mercredi. Kounkandé et Sant Yalla devront verser mutuellement en guise dommages et intérêts 4 millions francs Cfa à leur co-prévenu I.Diamé. Ce dernier a été condamné à 8 mois ferme avec une amende de 8 millions de F Cfa qu’il devra verser à la partie civile, A. B. Ndiaye.