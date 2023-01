Esclavage en Libye, un sénégalais vendu à 3 millions

L’ esclavage n’est pas aboli en Libye. La preuve, un sénégalais a été vendu aux enchères sur le marché des esclaves informe le journal L’AS. Originaire de Kodiam, dans la commune de Missirah dans la région de Tamba, « l’esclave » sénégalais Thierno .M a été vendu à trois millions. Ce jeune était parti à l’aventure en Libye pour gagner l’Italie, porte d’entrée en Europe. Apparemment, l’esclavage n’a jamais été aussi rentable qu’au 21éme siecle et si rien n’est fait, la situation pourrait encore s’aggraver ; avec la multiplication des conflits et le changement climatique, les personnes qui fuient les zones de combats et les villes sinistrées se retrouvent en effet dans des situations de très grande vulnérabilité.