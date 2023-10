Équipe nationale : un nouveau «Lion de 2002» dans le staff de Aliou Cissé

Le tableau n’a pas échappé à Record. Le quotidien sportif a remarqué, comme beaucoup, la présence d’une nouvelle tête sur le banc du Sénégal lors de la victoire (1-0) contre le Cameroun en amical, lundi à Lens. Il s’agit de Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions locaux, vainqueurs du dernier CHAN. Ce dernier avait déjà suppléé Aliou Cissé en dirigeant, avec Malick Daff, ex-sélectionneur des U20, l’équipe A’ du Sénégal, contre le Rwanda (1-1), pour le compte de la dernière journée des qualifications de la CAN 2023. Pape Thiaw a-t-il ainsi définitivement intégré le staff des Lions A ou bien effectuait-il juste une pige ? Record ne donne pas de réponse. Mais une chose est sure, Aliou Cissé semble préférer s’entourer de ses anciens coéquipiers de la Génération 2002. À ses côtés, il compte déjà Tony Sylva (préparateur des gardiens) et Lamine Diatta (Team manager). Et El Hadji Diouf participe souvent aux rassemblements et prend part à certaines séances d’entraînement tandis que Oumar Daf a eu à assisté Aliou Cissé sur son banc.