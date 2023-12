Equipe nationale : Aliou Cissé sans salaire depuis 6 mois

C’est Dsports, nouveau site sénégalais spécialisé, qui donne l’information ce samedi 23 décembre. Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé est resté six mois sans salaire. A quelques jours d’aller défendre son titre de champion d’Afrique en Côte d’Ivoire, Aliou Cissé n’aborde pas la CAN dans une bonne ambiance (financière). Selon le journaliste sportif Bakary Cissé : « s’il (Aliou Cissé) a connu pareille situation au début de sa nomination sur le banc des Lions, le sélectionneur pensait que ce genre de fait était désormais rangé aux oubliettes. Mais, lui et l’ensemble de son staff technique n’en croient pas à leurs yeux puisque depuis le mois de juin dernier, aucun versement de leur salaire n’a été noté. Toutefois, s’ils ont conscience que le salaire a un caractère alimentaire, Aliou Cissé aurait tout fait pour tuer cette information dans l’œuf afin qu’elle ne s’ébruite pas à quelques encablures de la 34e biennale du football africain. Ce choix cornélien semble trahir l’homme aux dreadlocks, qui n’est pas seul dans cette situation puisque tous les membres de son staff technique broient du noir pour n’avoir encaissé aucun kopeck pendant tout ce temps».Omerta au ministère des Sports Alors, du côté du ministère des Sports, joint par Dsports.sn, c’est silence radio et boule de gomme. Au vu de la gravité de la situation, aucune des personnes interpellées ne souhaite se prononcer sur la question. Mais du côté du Trésor, on confirme l’information avant de signaler que toutes les dispositions sont prises pour qu’Aliou Cissé passe à la caisse pour un solde de tout compte avant le démarrage de la compétition. Pour rappel, le 7 novembre 2022, Aliou Cissé a paraphé un avenant de son contrat avec un salaire mensuel de 20 000 000FCFA en net d’impôts et une prime de signature de 120 millions FCFA à raison de 30 000 000FCFA par trimestre à compter de la signature dudit contrat.