Entre Mbour et Sédhiou, la gendarmerie fait une saisie de 140 kilos de chanvre indien

Une opération fructueuse menée par la gendarmerie s'est soldée par la saisie de 140 kilos de chanvre indien. Cette importante mainmise a eu lieu le mercredi 27 septembre et s'est étendue entre Mballing, avec 110 kilos, dans la région de Mbour, et Marsassoum, avec 30 kilos, dans la région de Sédhiou. En plus de cette importante quantité de drogue, les autorités ont également réussi à saisir une moto, une voiture, ainsi que la somme de plus de 700 000 F CFA, renseigne L’As Quotidien. Une enquête est en cours.