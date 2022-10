Enseignante agressées à Keur Massar : Le syndicat des enseignants libres hausse le ton…

Le syndicat des enseignants libres du Sénégal est monté au créneau pour dénoncer l’agression d’une enseignante, dans un établissement à Keur Massar par une dame. « On se rend compte de plus en plus que le phénomène d’agression des enseignants dans leurs lieux de services se poursuit. Il s’agit d’une dame dans son école qu’une autre dame est venue agresser dans son propre établissement », a fustigé le porte-parole du syndicat des enseignants libres du Sénégal. Selon lui, les autorités doivent protéger les enseignants, surtout quand c’est dans leurs lieux de service. De la même manière, quand l’enseignant décide d’ester en justice, il faut que la loi soit dite. « Nous n’avons pas compris en un certain moment, ce qui s’est pas à Keur Massar. L’enseignante a été agressée, elle s’est constituée en partie civile, après une plainte, mais l’incriminée a été relâchée puis incarcérée à nouveau. Si Les enseignants ne régissaient pas, elle aurait été libérée. Il faut que les autorités protègent les travailleurs notamment les enseignants », laisse-t-il entendre.