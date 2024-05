Enseignant agressé mortellement : " Les auteurs de cet acte odieux seront traqués et traduits en justice" ( Ministre)

Suite à l'agression mortelle d'un enseignant à Thiès, le ministre de l'éducation nationale a sorti un communiqué pour présenter les condoléances de la République à la famille du défunt Alain Kali. Pour Moustapha Mamba GUIRASSY, les auteurs de cet acte odieux seront traqués et traduits en justice. "Mort de l'Enseignant Alain Kali C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris la mort tragique de l'enseignant Alain Kali, en service à l'école élémentaire de Modou Ndiaye, Inspection de l'Éducations et de la Formation de Thiès-ville. M. Kali, après avoir quitté son établissement scolaire le mardi 21 mai 2024, aux environs de 18h, devait rejoindre son domicile à Diassap. C'est en cours de route qu'il a été mortellement agressé. Il est inadmissible qu'un enseignant, dont la noble mission est la transmission du savoir à nos enfants, chargé de préparer au mieux les jeunes générations à assumer leur rôle et à forger leur destin personnel et celui du pays, soit agressé, assassiné. Je rends hommage à Alain Kali connu pour son engagement et son dévouement pour la communauté éducative de sa localité de service. Les dispositions ont été prises par les autorités territoriales, administratives et académiques de la région de Thiès pour accompagner la famille du défunt. Tous les moyens seront mobilisés pour traquer et traduire en justice les auteurs de cet acte odieux. Au nom du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et au nom du Gouvernement, je présente mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis, à ses collègues et à toute la communauté éducative du Sénégal''fait à Dakar, le 22 Mai 2024. Moustapha Mamba GUIRASSY Ministre de l'Éducation nationale.