En prison pour "viol": Sitor Ndour perd son poste de PCA

Un malheur ne vient jamais seul selon l'adage ! Et Sitor Ndour ne dira pas le contraire. Accusé de viol par sa femme de ménage âgée de 16 ans, ce responsable de l’Alliance pour la République (Apr) a été placé sous mandat de dépôt. Mais une mauvaise nouvelle s'est encore abattue sur l'ancien Directeur du Coud qui dort actuellement en prison. En effet, Sitor Ndour vient de perdre son poste de PCA de la SAED. Cette décision a été prise par le président Macky Sall à l'occasion du conseil des ministres de ce mercredi 07 décembre 2022. "Monsieur Amadou NIANG, Expert financier et en Management des Organisations, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta et des vallées du fleuve Sénégal (SAED), en remplacement de Monsieur Sitor NDOUR, appelé à d’autres fonctions" lit-on dans le communique.