En grève de la faim : Cheikh Bara Ndiaye admis en réanimation

L'état de santé de Cheikh Bara Ndiaye se dégrade de plus en plus, à cause de la grève de la faim qu'il observe, selon Me Moussa Sarr. Le chroniqueur de Walf TV a été évacué, selon nos confrères de Seneweb, depuis vendredi dernier au service de réanimation de l'hôpital Principal de Dakar. Pour rappel, le parquet s'était opposé à la mise en liberté provisoire accordée à Cheikh Bara Ndiaye par le juge d'instruction Mamadou Seck. Le chroniqueur avait alors entamé une grève de la faim pour dénoncer la décision du procureur de la République.