Emprisonnement de Farba : Le groupe parlementaire Tws annonce «l’inévitable combat»

Farba Ngom est en prison depuis jeudi dernier. Le Groupe Parlementaire Takku Wallu Sénégal, auquel il appartient, «dénonce avec véhémence» ce qu’il qualifie de «justice de règlement de comptes politiques à la solde du Pouvoir, comme du reste, l'avait annoncé à Matam, le Premier Ministre Ousmane Sonko.»



Et c’est dans le seul souci de satisfaire cette commande politique, indique le groupe parlementaire, qu’ «il a été refusé, contre toutes les règles de droit et de la procédure, le cautionnement juste et sincère offert par (leur) collègue».



Pour Me Aïssata Tall Sall et ses camarades, l'intention d'emprisonner le député Mouhamadou Farba Ngom était manifeste afin, non seulement d'entraver sa liberté, mais surtout, d'affaiblir son camp politique.



«Le Groupe Tws annonce qu’il engagera, avec toutes les forces politiques et sociales du pays qui croient en l'Etat de droit, et en une justice l'inévitable combat pour la préservation de notre modèle démocratique dont les tenants du nouveau régime ont déjà gravement spé les fondements», indiquent-ils.