Emprisonnement "arbitraire" : Le collectif des avocats d'Ousmane Sonko rencontre le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme à Genève

Le collectif des avocats d'Ousmane Sonko a porté le combat pour la libération de leur client à l'international. En effet, une rencontre est prévue ce vendredi 18 août 2023 avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme à Genève. Dans un communiqué rendu public , Saïd Larifou, l'un des avocats du président de l'ex-parti Pastef, explique que cet "entretien sera une opportunité de formaliser une demande officielle d'intervention de cette institution des Nations Unies dans le dossier de leur client au Sénégal". Il s'agit de demander au Haut-Commissariat d'entreprendre une action qui va mettre fin à ce qu'il qualifie "d'acte grave et violence commis par les organes judiciaires, militaires et exécutifs de l'État du Sénégal" contre l'opposant actuellement en prison. La robe noire rapporte que le Groupe de travail des Nations Unies sur l'arrestation arbitraire va être également saisi, ainsi que la Commission européenne et le Parlement européen, afin d'examiner l'éventualité des sanctions contre des autorités sénégalaises impliquées dans cette affaire.